Водій напав на поліцейських під час вилучення у нього вантажівки з нелегальною деревиною

34-річного мешканця Закарпаття затримали за напад з газовим балончиком на поліцейських. Інцидент стався під час того, як правоохоронці за рішенням суду вилучали від закарпатця вантажівку, якою чоловік перевозив незаконно зрубані дерева. Наразі за напад на поліцейський закарпатцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у середу, 1 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у селищі Дубове на Тячівщині. Вантажівку Mercedes-Benz з деревиною зупинили поліцейські для перевірки, у 34-річного водія не було жодних документів на зрубані дерева. Під час спілкування з поліцією, чоловік залишив вантаж і пішов геть. Відтак поліція відкрила справу за ч. 1 ст. 246 ККУ (незаконна порубка дерев), звернулася до суду з клопотанням про арешт вантажівки з деревиною як речового доказу у справі.

«Після того, як суд задовольнив клопотання, поліцейські розпочали процес вилучення автомобіля. Для цього до місця, де знаходився транспортний засіб, прибув наряд поліції та було викликано евакуатор. Водій, у користуванні якого й перебуває Mercedes-Benz, почав поводитись грубо, висловлювати образи та погрози на їх адресу, залучив до перешкоджання діям поліцейських своїх родичів», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, на вимогу припинити такі дії чоловік не реагував, а потім розпилив їм в обличчя газовий балончик «Терен-4М». Утім, вантажівку поліцейські вилучили та доставили на штраф майданчик. Крім того, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (заподіяння працівникам поліції легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків), фігуранту справи вже повідомили про підозру. За скоєне закарпатцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.