На Тернопільщині п'яний 33-річний водій напав на поліцейського, який зупинив його авто. Зазначається, що чоловіка зупинили через порушення правил дорожнього руху. Після того, як йому запропонували пройти алкотест, він став поводитися агресивно і вдарив поліцейського. Нападника затримали, йому загрожує до п'яти років тюрми.

Про інцидент стало відомо в вівторок, 29 листопада, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Поліцейські групи реагування патрульної поліції з теребовлянського відділу зупинили автомобіль, за кермом якого був 33-річний мешканець одного з сіл Микулинецької громади, за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці помітили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

«Від проходження огляду на стан сп’яніння за допомогою спеціальних засобів водій відмовився і став поводитися агресивно. В ході конфлікту зловмисник наніс тілесні ушкодження поліцейському», – йдеться у повідомленні. Відтак чоловіка затримали.

Наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує до п'яти років ув'язнення.