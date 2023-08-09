Розслідуванням справи займається Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР проводять обшуки у межах розслідування незаконної рубки дерев на території нацпарку «Подільські Товтри». За версією слідства, під час облаштування рекреаційних зон підрядник зрубав в парку 2 тисячі дерев, спричинивши збитків державі на 70 млн грн.

Як повідомила прес-служба ДБР, обшуки наразі проходять у приміщеннях Сатанівської селищної ради Хмельницької області, Чемеровецькому підрозділі нацпарку «Подільські Товтри», підрядній організації, держпідприємстві «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», а також вдома у причетних до вирубки лісу.

«Встановлено, що під час виконання робіт щодо облаштуванням рекреаційних зон на території Сатанівської селищної ради на березі річки Збруч було незаконно вирубано понад 2 тисячі дерев, у тому числі цінних порід. Це завдало збитків державі на суму 70 млн гривень», – йдеться у повідомленні.

Обшуки проводять у рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Додамо, що нацпарк «Подільські Товтри» був заснований в 1996 році, він входить до семи природних чудес України. Згідно з інформацією на YouControl, наразі його керівником є екс-посадовець Хмельницької ОДА Руслан Якубаш.