Посадовці нарубали дерев на 2 млн грн

На Буковині п'ятеро лісівників підозрюють у незаконних вирубках лісу. Чоловіки на території Берегометського лісового господарства вирубували більше дерев, а ніж було записано по документах. Збитки завдані державі перевищують 2 мільйони гривень.

Правоохоронці встановили, що злочинної групи лісівників Чернівецької області входив один лісничий та четверо майстрів лісу одного із лісництв ДП «Берегометське ЛМГ». Чоловіки в документах, які віддавали не перевірку занижували кількість вирубаних дерев на території, а насправді вирубували більше в рази.

«Правоохоронці встановили, що працівники лісоохорони занижували в офіційних документах наявний об’єм деревини на лісосіках та кількість дерев призначених у рубку. Таким чином дерев рубали більше, а незаконно зрубаний не облікований залишок використовували на власний розсуд», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Працівники ДБР та прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Буковини встановили, що за такою схемою було незаконно розтрачено деревини на понад 2 млн грн. Правоохоронці наразі встановлюють інших причетних до злочину осіб.

Працівники прокуратури повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, а саме за фактами незаконної порубки дерев, перевищення службових повноважень, службового підроблення та розтрати майна підприємства у великих розмірах. Правопорушникам загрожують штрафи, позбавлення волі та конфіскація майна.

