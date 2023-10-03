ДТП трапилась ввечері 19 лютого на вул. Княгині Ольги поблизу будинку №22

Франківський районний суд Львова виніс вирок доценту ЛНУ ім. Івана Франка Ярославу Бойку за ДТП на пішохідному переході. Водій збив 49-річну жінку, яка унаслідок наїзду отримала важкі травми. Суд визнав Бойка винним у вчиненні ДТП, однак звільнив від тюремного ув’язнення та не позбавив його водійських прав.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, ДТП трапилась ввечері 19 лютого на вул. Княгині Ольги поблизу будинку №22. Ярослав Бойко їхав автомобілем Opel Vectra, не зменшив швидкості перед нерегульованим пішохідним переходом та збив 49-річну жінку, яка переходила дорогу. Пішохідка отримала важкі травми, зокрема перелом склепіння черепа, забій та гематому легені, синці, забої та крововилив.

Щодо водія порушили кримінальну справу за фактом вчинення ДТП. У суді Ярослав Бойко визнав свою провину та просив не позбавляти його права керування транспортними засобами. Потерпіла також просила суд суворо його не карати.

У вироку суду зазначено, що обвинувачений працює доцентом ЛНУ ім. Івана Франка, за місцем роботи характеризується позитивно.

Справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який визнав Ярослава Бойка винним у вчиненні ДТП та призначив йому покарання – три роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак суддя звільнив його від відбування цього покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.