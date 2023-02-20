ДТП сталася на пішохідному переході на вул. Княгині Ольги

У неділю ввечері, 19 лютого, на вул. Княгині Ольги у Львові легковик Opel збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, 55-річний львів’янин на автомобілі Opel здійснив наїзд на пішохода – 49-річну мешканку Львова. Жінку госпіталізували. За даними очевидців, ДТП сталася на освітленому пішохідному переході поблизу перехрестя вул. Княгині Ольги з вул. Червоною. Постраждала львів'янка, яка проживає неподалік.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 49-річну львів’янку госпіталізували у лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня) із закритою черепно-мозковою травмою.