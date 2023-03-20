Займання на полі неподалік Луцька рятувальники гасили більше години

У селі Струмівка біля Луцька рятувальники спільно з поліцією розшукали палія сухої трави. Ним виявився 66-річний місцевий мешканець. За скоєне йому загрожує 3060 грн штрафу.

Повідомлення про пожежу на полі у селі Струмівка біля Луцька надійшло до рятувальників близько 15:15 у понеділок, 20 березня. Вогонь загрожував перекинутись на сусідні з палаючою територією ділянки та господарські будівлі.

Рятувальники витратили більше години, аби загасити займання. Спільно з правоохоронцями вони розшукали винного у підпалі.

«З’ясувалось, що пожежу спричинив місцевий мешканець, Анатолій Н., 1957 року народження. Його метод господарювання ледь не спричинив важких наслідків», – повідомляють в прес-службі ДСНС Волині.

На порушника склали протокол і винесли постанову про адміністративне правопорушення. Йому загрожує штраф 3060 грн. Рятувальники закликають мешканців області не підпалювати суху траву, адже це суттєво погіршує стан довкілля. Крім того, за це передбачені штрафи.