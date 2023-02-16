Ковельський суд призначив шість років тюрми 38-річному чоловікові, який в 2020 році спричинив масштабну пожежу лісу. Через зловмисника, який підпалив в урочищі траву та гілля, згоріло 14 га лісу. Навіщо він це зробив, невідомо. Окрім підпалу, його також судили за крадіжку мобільного.

Як встановило слідство, злочин 38-річний мешканець села Тойкут Ковельської громади вчинив 23 квітня 2020 року. В урочищі «Панське», яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва, він підпалив гілля та суху траву. Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га. Експерти встановили, що всього чоловік завдав збитків навколишньому середовищу на понад 600 тис. грн.

Окрім цього, судили його також за інший злочин: вдень 9 жовтня 2022 року він викрав мобільний телефон із будинку в селі Заріччя Ковельського району.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 16 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Прокурори підтримали обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним мешканцем села Тойкут Ковельського району знищення лісових масивів вогнем, що спричинило тяжкі наслідки, а також крадіжки в умовах воєнного стану. Визнавши чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів, Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.