На Волині 38-річного чоловіка судитимуть за масштабну пожежу в лісі. У 2020 році чоловік підпалив суху траву та гілля, внаслідок чого згодом вогонь поширився на 14 га площі. За скоєне волинянину загрожує до десяти років ув'язнення.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 16 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, пожежа сталась 23 квітня 2020 року. Тоді 38-річний мешканець села Тойкут підпалив гілля та суху траву в урочищі «Панське», яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва Ковельського лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур».

Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га. Таким чином чоловік заподіяв матеріальні збитки на суму понад 610 тис. грн.

«Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 38-річним жителем села Тойкут Ковельського району знищення лісових масивів вогнем, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться у повідомленні. Чоловікові загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.