На Тернопільщині під час пожежі загинув чоловік. Загоряння в приватному будинку в селі Великі Вікнини Вишнівецької громади сталося вночі 14 листопада. Сусіди помітили вогонь та дим в приватному будинку і самотужки погасили пожежу.

На місці надзвичайної події викликали представників поліції та бригаду швидкої допомоги, адже після того, як погасили пожежу, на місці виявили чоловіка, який був без ознак життя. Медики лише констатували смерть 60-річного власника будинку. Ймовірною причиною виникнення пожежі та, як наслідок, загибелі людини, стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогонь з пічки перекинувся на ліжко, де спав загибилй.

«Внаслідок пожежі пошкоджено ліжко на площі 2 м кв., частково пошкоджено одяг потерпілого, а також облицювання стін на площі 5 м кв. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучались до ліквідації пожежі», – повідомили в ДСНС в Тернопільській області.

Тіло загиблого працівники поліції передали на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Факт загибелі чоловік правоохоронці внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою нещасний випадок). Також встановлюють суму матеріальних збитків.