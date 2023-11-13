Пожежа виникла в дерев'яному будинку в селі Межисить

На Волині внаслідок пожежі у будинку загинули двоє чоловіків. Загиблим було по 29 та 40 років. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що це двоє братів.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, виклик про пожежу в дерев’яному будинку в селі Межисить Ковельського району надійшов до рятувальників близько 19:30 у неділю, 12 листопада.

«На місце виклику направлено рятувальники 14-ї пожежно-рятувальної частини селища Ратне спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони сіл Щедрогір та Самари. Пожежу ліквідовано до прибуття фахівців ДСНС силами місцевої пожежної охорони та місцевого населення. На жаль, на місці події виявлено тіла двох загиблих чоловіків 1983 та 1994 років народження», – йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, причиною виникнення пожежі стала необережність під час куріння. Більш точні причини з’ясовують спеціалісти.