У Нововолинську в квартирі знайшли мертвим 43-річного чоловіка. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, потерпілий впав скляну банку в коридорі і отримав смертельні поранення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, тіло чоловіка виявили зранку в вівторок, 2 січня. Під час огляду на його тілі правоохоронці виявили травми. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Висновки експертизи стали відомі цього ж дня. «Тілесні ушкодження потерпілий отримав внаслідок падіння з власної необережності на скляну банку в коридорі квартири, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».