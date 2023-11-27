Потяг Ковель – Ужгород, який на смерть переїхав чоловіка

На Рівненщині внаслідок наїзду потяга загинув 60-річний чоловік. За словами машиніста, потерпілий переповзав колії, і не встиг відреагувати на появу поїзда.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався близько 20:00 у неділю, 26 листопада, неподалік станції «Верба» на Дубенщині. Під колесами потяга сполученням Ковель – Ужгород, яким керував 44-річний житель Рівненського району, загинув 60-річний житель села Рідкодуби.

«За словами машиніста, чоловік переповзав колії навколішки. Попри застосоване екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося – від отриманих травм він загинув», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.