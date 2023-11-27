На Волині під час заготівлі дров загинув 61-річний чоловік. Йому на голову впала гілка і проламала череп. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, нещасний випадок стався у понеділок, 27 листопада, в селі Стовбихва Сошичненської громади.

Внаслідок поранення 61-річний чоловік отримав важкі травми і помер дорогою до медзакладу. Наразі більше деталей не повідомляють, слідчо-оперативна група ще працює на місці інциденту.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили «Волинським новинам», що виклик медикам надійшов об 11:02. На місце події виїжджала бригада із села Сошичне. Також зазначили, що, за попередньою інформацією, під час заготівлі дров гілка дерева впала на 61-річного чоловіка та проламала йому череп.

Тіло чоловіка скерують на судово-медичну експертизу.