Працівника «Хмельницькобленерго» судитимуть за загибель підлеглого на роботі
Чоловік допустив підлеглого до робіт на висоті без засобів захисту
На Хмельниччині судитимуть працівника «Хмельницькобленерго» за загибель електрика на роботі. Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, обвинуваченим у цій справі є водій-електромонтер, який контролював роботу виїзної бригади, та допустив до ремонту працівника без засобів захисту для безпечного виконання робіт на висоті.
«Внаслідок вказаної недбалості під час встановлення причин відсутності напруги в електромережі, електромонтер впав з висоти та смертельно травмувався», – йдеться у повідомленні.
Прокуратура не уточнює, коли стався нещасний випадок. Однак, судячи з ухвали Старокостянтинівського райсуду, інцидент стався надвечір 6 жовтня 2020 року в селі Попівці Старокостянтинівської громади. Вказано, що загиблий 1971 року народження, відтак, на момент смерті йому було 49 років.
У п’ятницю, 24 листопада, стало відомо, що досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали відправили до суду. Водія-електромонтера судитимуть за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.