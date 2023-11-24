На Хмельниччині судитимуть працівника «Хмельницькобленерго» за загибель електрика на роботі. Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, обвинуваченим у цій справі є водій-електромонтер, який контролював роботу виїзної бригади, та допустив до ремонту працівника без засобів захисту для безпечного виконання робіт на висоті.

«Внаслідок вказаної недбалості під час встановлення причин відсутності напруги в електромережі, електромонтер впав з висоти та смертельно травмувався», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура не уточнює, коли стався нещасний випадок. Однак, судячи з ухвали Старокостянтинівського райсуду, інцидент стався надвечір 6 жовтня 2020 року в селі Попівці Старокостянтинівської громади. Вказано, що загиблий 1971 року народження, відтак, на момент смерті йому було 49 років.

У п’ятницю, 24 листопада, стало відомо, що досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали відправили до суду. Водія-електромонтера судитимуть за ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

