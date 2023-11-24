Внаслідок пожеж загинули 51-річний та 62-річний чоловіки

За минулу добу, 23 листопада, на Хмельниччині стались дві пожежі, внаслідок якої загинули двоє мешканців області. Попередньою причиною виникнення пожеж рятувальники називають несправність пічного обладнання.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, обидві пожежі виникли у Шепетівському районі. Зокрема, зранку в селі Шуньки Білогірської громади під час розвідки та гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло мертвого 51-річного власника помешкання.

Інша пожежа виникла в будинку в селі Топірчики Ізяславської громади. Місцеві мешканці встигли самотужки ліквідувати загоряння, однак, 62-річного мешканця будинку врятувати не вдалося.

Загалом, за інформацією рятувальників, за добу в області зареєстрували п’ять пожеж. В одній з них травмувався 59-річний чоловік, а в інших двох постраждалих не було.