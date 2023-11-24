За добу в пожежах на Хмельниччині загинули двоє чоловіків
Обидві пожежі виникли через несправність пічного обладання
За минулу добу, 23 листопада, на Хмельниччині стались дві пожежі, внаслідок якої загинули двоє мешканців області. Попередньою причиною виникнення пожеж рятувальники називають несправність пічного обладнання.
Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, обидві пожежі виникли у Шепетівському районі. Зокрема, зранку в селі Шуньки Білогірської громади під час розвідки та гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло мертвого 51-річного власника помешкання.
Інша пожежа виникла в будинку в селі Топірчики Ізяславської громади. Місцеві мешканці встигли самотужки ліквідувати загоряння, однак, 62-річного мешканця будинку врятувати не вдалося.
Загалом, за інформацією рятувальників, за добу в області зареєстрували п’ять пожеж. В одній з них травмувався 59-річний чоловік, а в інших двох постраждалих не було.