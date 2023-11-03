На Хмельниччині у річці Горинь рятувальники знайшли тіло мертвого 74-річного рибалки. За попередньою версією, чоловік випав з човна під час риболовлі та потонув.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, повідомлення про зникнення чоловіка надійшло до рятувальників вранці у п’ятницю, 3 листопада. Зазначалось, що мешканець села Михнів Ізяславської громади 1949 року народження пропав під час риболовлі на човні.

«Ізяславські рятувальники обстежили акваторію річки, в очереті неподалік берега вони знайшли тіло біля плавзасобу. За допомогою спецобладнання надзвичайники транспортували загиблого на берег», – йдеться у повідомленні.

Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці. Тіло буде скероване на судово-медичну експертизу.

