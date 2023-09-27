У лікарні Хмельницького помер 14-річний підліток, який тиждень тому випав з вікна дев'ятого поверху. Майже тиждень він перебував у стані коми через важкі травми.

Зазначимо, що хлопець випав з вікна багатоповерхівки на проспекті Миру зранку 20 вересня. За словами знайомих родини, того дня підліток посварився з батьками, які забрали у нього телефон. Після цього вийшов у під'їзд, піднявся на дев'ятий поверх і вистрибнув з вікна.

Хлопця оперативно доправили у реанімацію та прооперували. Майже тиждень він перебував у медзакладі в важкому стані. Як повідомила заступниця директора дитячої лікарні Катерина Дем'яник «Суспільному», хлопець помер пізно ввечері 26 вересня, не вийшовши з коми.

«Тиждень, що він ще був з ознаками життя, це лише завдяки новим технологіям у медицині, завдяки тим апаратам, які підтримували життєдіяльність організму. І тому, що дуже швидко спрацювала екстренка, яка транспортувала його до лікарні, де хлопця прооперували в першу ж годину після отриманих травм. Звісно, ми усі сподівалися на диво, хоч розуміли, що з такими порушеннями мозкової діяльності, з переломом хребта та кінцівок, він навряд чи виживе», – зазначила Катерина Дем'яник.

Поліція розслідує деталі нещасного випадку, попередньо слідчі також схиляються до версії про вчинення самогубства.