Горіла квартира на дев'ятому поверсі на вулиці Панаса Мирного

Хмельницька поліція відкрила кримінальну справу щодо загибелі 46-річної жінки внаслідок пожежі в квартирі. Тіло загиблої на згарищі на третю добу після інциденту. Наразі справу розслідують за статтею про порушення вимог пожежної безпеки.

Як повідомляла прес-служба ДСНС Хмельниччини, пожежа у одній з квартир на дев'ятому поверсі багатоповерхівки на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому сталась зранку 23 серпня. Тоді рятувальники зазначали, що вогонь охопив 60 м2 площі, і через полум'я мешканці сусідніх квартир не могли вибратись самотужки. Трьох дорослих та трьох дітей евакуювали надзвичайники.

«Як стало відомо згодом, квартира, яка горіла, була вщент захаращена сміттям, яке ускладнювало гасіння та спричинило швидке розповсюдження вогню. Наразі причина пожежі встановлюється», – зазначали вогнеборці.

Однак, як повідомило видання «ХМ-інсайд», на третю добу після пожежі у згорілій квартирі виявили тіло загиблої 46-річної жінки. Його знайшла матір, яка прийшла розбирати згарище.

У понеділок, 28 серпня, прес-служба поліції Хмельниччини підтвердила, що внаслідок пожежі загинула 46-річна жінка. Щодо її загибелі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.