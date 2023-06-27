Загорілась кабіна баштового крана біля будівництва на проспекті Грушевського

У Кам'янці-Подільському сталась пожежа у кабіні баштового крана. Гасити займання рятувальникам довелося на висоті 40 метрів.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, інцидент стався у Кам'янці-Подільському в понеділок, 26 червня. Повідомлення про пожежу в баштовому крані біля будівництва на проспекті Грушевського надійшло близько 09:26.

«За викликом було спрямовано надзвичайників п'ятої пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття бійців ДСНС на висоті близько 40 м горіла кабіна крана, людей в ній не було. Вогнеборці розпочали гасіння. Пожежу вдалося ліквідувати о 09:40», – йдеться у повідомленні.

Травмованих та загиблих не було. Наразі причина пожежа невідома – її встановлюють спеціалісти.