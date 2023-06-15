Вогонь знищив моторний відсік, два передні колеса, фари та лобове скло

Вночі у Рівному невідомі підпалили автомобіль Chrysler 200 42-річного журналіста Влада Ісаєва, редактора інформаційної агенції. Вогонь знищив передню частину автомобіля, зокрема, моторний відсік, колеса, лобове скло, а також суттєво пошкодив салон. Інцидент медійник пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу в автомобілі поблизу вулиці Данила Галицького надійшло до рятувальників близько 03:40 у четвер, 15 червня.

«Прибувши на місце виклику вогнеборці побачили, що вогнем було охоплено передню частину марки автомобіля Chrysler 200. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Вогнем знищено моторний відсік, два передніх колеса, фари, лобове скло та пошкоджено передні двері й салон автомобіля», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Рівненщини уточнюють, що першим пожежу в автомобілі помітив мешканець сусіднього будинку. Він виглянув у вікно, бо почув «незрозумілий звук», а тоді побачив іскріння у передній частині легковика. Після цього у автівці спрацювала сигналізація і почалась пожежа.

Як повідомив у Facebook рівненський журналіст Влад Ісаєв, інцидент він пов'язує зі своєю професійною діяльністю.

«Я все свідоме життя в журналістиці – критичній журналістиці. Тому єдина версія нічного підпалу мого авто – моя професійна діяльність, якої хтось дуже боїться. І цей «хтось» настільки боязливий, що йому навіть забракло духу висловити мені в очі своє «фе». Тож він тупо підпалив автомобіль. [...] Сподіваюсь на швидке і обʼєктивне розслідування цього підпалу нашими правоохоронцями. Заяву написав, необхідні свідчення надав», – зазначив Влад Ісаєв.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу), санкція якої передбачає від трьох до десяти років тюрми. У поліції розглядають різні версії скоєного злочину, одна з яких пов’язана із журналістською діяльністю.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Владу Ісаєву погрожують через професійну діяльність. У 2007 році бізнесмен Анатолій Пєхотін при свідках погрожував журналістові пістолетом. За це суд призначив йому три місяці арешту.