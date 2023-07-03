На стрічці зазначено «Владу Ісаєву від вдячних читачів»

У Рівному невідомі поклали під двері квартири журналіста Влада Ісаєва поховальний вінок. Поліція розслідує справу за статтею про погрози журналісту. Додамо, що три тижні тому Владу Ісаєву спалили автомобіль, виконавців та замовників злочину поки не знайшли.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, до правоохоронців 42-річний рівнянин звернувся зранку в понеділок, 3 липня. Він повідомив, що біля дверей квартири за місцем свого проживання знайшов поховальний вінок.

«Встановлено, що чоловік працює головним редактором інформаційної агенції. В коридорі загального користування невідомі поклали ритуальний вінок із надписом, який містив прізвище заявника. Хто б це міг зробити, потерпілий не підозрює. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста). Санкція статті передбачає максимум до трьох років тюрми.

Додамо, що вночі 15 червня журналісту Владу Ісаєву спалили автомобіль Chrysler 200. Медійник пов'язував цей інцидент зі своєю професійною діяльністю. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення майна. За три тижні після цього Влад Ісаєв поскаржився, що слідство ніяких результатів ще не дало.

«Поки наші доблесні правоохоронці вже третій тиждень шукають (або роблять вигляд, що шукають) паліїв мого авто, от такий «подаруночок» я сьогодні зранку виявив під дверима своєї квартири, коли виходив на пробіжку. То що там, кажете безпечно місто? Чи 90-ті повертаються?», – написав медійник у своєму Facebook.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Владу Ісаєву погрожують через професійну діяльність. У 2007 році бізнесмен Анатолій Пєхотін при свідках погрожував журналістові пістолетом. За це суд призначив йому три місяці арешту.

Як повідомляла «Четверта влада», Влад Ісаєв – колишній журналіст місцевого видання «Рівне вечірнє», його також знали як керівника медійного проекту Press-Центр. У розмові з журналістами Влад Ісаєв розповів, що наразі він є редактором ІА «Західний аргумент». Щоправда, сайт цієї інформаційної агенції не працює, а у Facebook агенції останній допис поширили у вересні 2021-го року.

Також Влад Ісаєв також підтвердив журналістам, що це він створив анонімний Telegram-канал «Штірліц», у якому без авторства та без дотримання професійних та етичних стандартів журналістики поширюють різноманітну сенсаційну інформацію. Чоловік підтвердив, що створив канал, але заперечив свою причетність до його теперішньої діяльності.