Вінок, який зранку 3 липня журналіст виявив під дверима свого помешкання

У Рівному арештували 25-річного чоловіка, який поклав під двері квартири журналіста Влада Ісаєва поховальний вінок. На стрічці був напис «від вдячних читачів». Суд відправив чоловіка у СІЗО з правом вийти з-під варти під заставу в 414 тис. грн.

Зауважимо, що вінок під дверима журналіста чоловік лишив у ніч на 3 липня цього року. Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, правоохоронці впродовж кількох місяців встановлювали причетних до інциденту та збирали доказову базу.

«Попри те, що злочин був ретельно спланований і зловмисники діяли в умовах конспірації, правоохоронцям вдалося встановити та відслідкувати автівки та маршрути руху потенційно причетних осіб, коло їхнього спілкування та мобільний трафік. Проаналізовано сотні публікацій в соцмережах та Telegram-каналах, допитано 19 свідків, проведено близько десяти санкціонованих обшуків у причетних», – йдеться у повідомленні.

Після п’яти місяців розслідування поліція офіційно повідомила про те, що правоохоронці встановили особу підозрюваного: ним виявився 25-річний волинянин, який декілька років проживає у Рівному. Він тривалий час переховувався від слідства, але зрештою з’явився на судове засідання.

У вівторок, 19 грудня, стало відомо, що йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 414,2 тис. грн застави. Зі слідством чоловік не співпрацює і показів ніяких не дає.

Справу кваліфікують за ч.2 ст. 28 та ч.1 ст. 345-1 ККУ (погрози вбивством та насильством щодо журналіста). Санкція статті передбачає максимум до трьох років тюрми. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

Додамо, що в червні Владу Ісаєву також спалили автомобіль. Про встановлення підозрюваних у цій справі поліція поки не повідомляла.

Як повідомляла «Четверта влада», Влад Ісаєв – колишній журналіст місцевого видання «Рівне вечірнє», його також знали як керівника медійного проекту Press-Центр. У розмові з журналістами Влад Ісаєв розповів, що наразі він є редактором ІА «Західний аргумент». Щоправда, сайт цієї інформаційної агенції не працює, а у Facebook агенції останній допис поширили у вересні 2021-го року.

Також Влад Ісаєв підтвердив журналістам, що це він створив анонімний Telegram-канал «Штірліц», у якому без авторства та без дотримання професійних та етичних стандартів журналістики поширюють різноманітну сенсаційну інформацію. Чоловік підтвердив, що створив канал, але заперечив свою причетність до його теперішньої діяльності.