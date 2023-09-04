Комунальнику з Хмельницького вручили підозру у справі про загибель двох дітей від отруєння чадним газом. Слідство встановило, що посадовець неналежно обстежив димові та вентиляційні канали у квартирі. Через несправну систему вентиляції сім'я згодом отруїлась чадним газом, а двоє хлопчиків 4 та 9 років від отруєння померли. Нагадаємо, півроку тому підозру у цій справі також отримала лікарка «швидкої», яка поставила дітям неправильний діагноз, через що вони не одразу отримали необхідне лікування.

Зазначимо, що інцидент стався у жовтні 2020 року в Хмельницькому. Пізно ввечері сім'я хмельничан відчула себе погано. Діти та мати почали блювати. Вони запідозрили харчове отруєння або ротавірусну інфекцію, тому вночі викликали «швидку».



Лікарка, яка приїхала на виклик у складі бригади екстреної медичної допомоги, провела неповне обстеження та встановила пацієнтам хибний діагноз. Та, як виявилось, діти отруїлись чадним газом. Коли «швидка» приїхала вдруге, чотирічний хлопчик вже не дихав, його дев'ятирічний брат перебував у важкому стані. За два дні він помер у реанімації.

ZAXID.NET повідомляв, що у квітні цього року лікарка «швидкої» отримала підозру в цій справі. У понеділок, 4 вересня, прес-служба прокуратури повідомила, що підозру отримав і контролер пічного господарства міського комунального аварійно-технічного підприємства ЖКГ, який проводив обстеження квартири.

«Встановлено, що працівником комунального підприємства неналежним чином проводилося обстеження димових та вентиляційних каналів у квартирі, де проживали малолітні. Хоча система вентиляції не відповідала вимогам нормативно-правових актів, відповідальним працівником жодних дій до усунення порушень вжито не було», – зазначають в прокуратурі.

Працівникові інкримінують порушення ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель двох дітей). Максимально санкція статті передбачає вісім років тюрми.