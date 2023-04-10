На Хмельниччині поліція вручила підозру лікарці «швидкої», яка не розпізнала у пацієнтів отруєння чадним газом. Через це чотирирічний хлопчик помер вдома, а його старший дев'ятирічний брат – у реанімації. Розслідування цієї справи тривало понад два роки, і за підсумками численних експертиз жінці вручили підозру в недбалому виконанні професійних обов'язків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини, нещасний випадок стався 24 жовтня 2020 року. Пізно ввечері сім’я хмельничан відчула себе погано. Діти та мати почали блювати. Вони запідозрили харчове отруєння або ротавірусну інфекцію, тому вночі викликали «швидку».



Лікарка, яка приїхала на виклик у складі бригади екстреної медичної допомоги, провели неповне обстеження та встановила пацієнтам хибний діагноз. Та як виявилось, діти отруїлись чадним газом. Коли «швидка» приїхала вдруге, чотирічний хлопчик вже не дихав, його дев'ятирічний брат перебував у важкому стані. За два дні він помер у реанімації.

Слідчі провели численні експертизи, і на їхній основі вручили лікарці підозру. Жінці інкримінують порушення ч.2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків).

«Встановлено, що лікарка не провела належне обстеження, не з’ясувала усіх можливих причин поганого самопочуття і неправильно встановила діагноз, не госпіталізувала дітей до медичного закладу, внаслідок чого останні померли», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Зазначимо, що за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків жінці загрожує до трьох років тюрми.