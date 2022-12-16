Після планової операції у Рівненській обласній лікарні померла двомісячна дівчинка. За висновками експертизи, смерть дитини настала внаслідок опіків, отриманих від обігрівального приладу. Інцидент стався ще у середу, 14 грудня. Сьогодні, 16 грудня, дівчинку поховали. Цього дня поліція повідомила, що відкрила кримінальну справу за фактом смерті немовляти.

Про похорон дитини, який відбувся у п'ятницю, 16 грудня, повідомила рівненська журналістка Оксана Кравець. «Двомісячна Полінка разом з мамою пішли на планову операцію в Рівненську обласну дитячу лікарню (відділення нейрохірургії). Під час операції немовля поклали на столик з підігрівом та спалили шкіру. 45% обпаленого тіла... Дитина згоріла», – повідомила журналістка.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі прокуратури Рівненщини підтвердили, що щодо смерті двомісячної дитини розпочали кримінальне провадження, однак жодних деталей не повідомили.

Пізніше у прес-службі поліції Рівненщини уточнили, що мама з двомісячною донькою поступили у лікарню 12 грудня. Дівчинці, у якої була вроджена вада розвитку, провели планову операцію, після якої 14 грудня дитина померла. Про смерть немовляти поліцію повідомили лікарі Рівненської обласної дитячої лікарні.

«Відповідно до лікарського свідоцтва смерть двомісячної дитини настала внаслідок опікового шоку, термічного опіку 45% тіла І-ІІІ ступеня, отриманого внаслідок контакту із обігрівальним приладом у медкзакладі», – зазначають в поліції.

Відтак щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Максимальне покарання, яке загрожує винуватцеві трагедії – три роки тюрми. Наразі розслідування триває, жодних підозр нікому не вручали.