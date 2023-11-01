У місті Красилів на Хмельниччині з колодязя рятувальники підняли тіло загиблого 16-річного юнака. За яких обставин хлопець впав у криницю, встановлюють поліцейські.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, на місце нещасного випадку рятувальна бригада прибула опівночі у середу, 1 листопада. Працівників ДСНС викликала мама юнака, повідомивши, що син впав до колодязя.

«Четверо рятувальників за допомогою мотузки та підйомного механізму підняли тіло юнака на поверхню. Він був без ознак життя», – зазначають у ДСНС. Відео з місця події, на якому видно, як рятувальники витягували загиблого хлопця, опублікувала прес-служба установи.

За яких обставин хлопець впав до криниці, наразі з’ясовують правоохоронці.