У Чернівцях 7 вересня горіло приміщення кафе, яке розташоване в одному із парків міста. В результаті пожежі опіки отримав працівник закладу. Ще трьох працівникам ДСНС вдалося врятувати і вивести на свіже повітря.

Пожежа трапилася близько обіду 7 вересня на вул. Садовій у місті Чернівці. Трапилося загоряння в кафе на території парку. Перші її помітили працівники закладу та зателефонували до рятувальників. Одночасно з цим люди почали самостійно гасити пожежу до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У результаті травмувався один із відвідувачів кафе, котрий допомагав працівникам загасити вогонь.

«Чоловік отримав незначні опіки, від подальшої госпіталізації він відмовився. Рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини, котрі прибули на виклик, евакуювали із задимленого приміщення кафе 3 осіб, після чого ліквідували пожежу», – повідомили в ДСНС Буковини у п'ятницю, 8 вересня.

За півгодини працівники ДСНС ліквідували загоряння. Вогонь пошкодив кухонне обладнання. Причину пожежі встановлюють працівники поліції.