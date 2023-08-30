На момент приїзду рятувальників ресторан був повністю охоплений вогнем

У ресторані «Три ведмеді», що у мікрорайоні Озерна у Хмельницькому, вночі сталась масштабна пожежа. Постраждалих внаслідок пожежі немає, однак судячи з фото і відео, вогонь завдав суттєвих матеріальних збитків.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, пожежа сталась вночі у середу, 30 серпня, у ресторані «Три ведмеді» на вулиці Кармелюка. Повідомлення до надзвичайників надійшло о 02:40.

«Через пізнє повідомлення про займання на момент прибуття вогнеборців ресторан та дах вже були повністю охоплені вогнем. Надзвичайники розпочали гасіння, яке ускладнювала велика пожежна навантага. 20 вогнеборців за допомогою чотирьох одиниць спецтехніки не допустили розповсюдження полум'я на сусідні будівлі закладу та лісовий масив», – йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували о 03:50. Наразі не повідомляють про збитки та рівень пошкодження закладу вогнем, однак, судячи з відео рятувальників, він значний.

Також у прес-службі надзвичайників додають, що під час пожежі вогнеборці врятували шістьох цуценят, які ховались у дровітні біля палаючого ресторану. Нещасних випадків на місці інциденту не було, постраждалих немає. Причини виникнення займання встановлюють спеціалісти.