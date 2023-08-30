Підпал чоловік вчинив на ліжку коханої

На Буковині чоловік після чергової сварки з дружиною підпалив її будинок. Працівники ДСНС загасили полум'я, однак вогонь сильно пошкодив помешкання. Підпал буковинець влаштував на ліжку коханої, а сам пішов. Жінка не постраждала.

Пожежа будинку у селі Рухотин трапилася 29 серпня. Сусіди помітили полум'я та викликали рятувальників. Пожежникам вдалося ліквідувати загоряння, однак вогонь встиг сильно пошкодити помешкання. Працівники поліції встановили, що пожежу у будинку влаштував чоловік сімейства. Після чергової словесної сварки з дружиною, він підпалив її будинок.

Будинок дуже пошкоджено

«Працівники Хотинського відділення поліції з’ясували, що 44-річний буковинець, на ґрунті тривалих побутових проблем, після чергової словесної суперечки з дружиною, підпалив ліжко в помешканні. Сам чоловік пішов з дому», – повідомили в поліції Буковини в середу, 30 серпня.

Жінки в цей момент вдома не було. Поліцейські затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику повідомили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Підозрюваному загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.