48-річний Леонід С., який підпалив очерет у заказнику

Райсуд на Волині зобов'язав 48-річного чоловіка заплатити 113 тис. грн за підпал 200 га гідрологічного заказника. Як повідомляв ZAXID.NET, у березні чоловіка вже судили за умисне знищення природно-заповідного фонду – тоді йому призначили рік іспитового терміну.

Як повідомила прес-служба Держекоінспеції Волині, рішення щодо відшкодування збитків прийняв Локачинський райсуд у липні цього року.

«Внаслідок загоряння на земельній ділянці площею 206,2 га відбулося випалювання та знищення сухої водно-болотної рослинності, що завдало державі збитків на 113 тис. грн. За встановленим фактом завдання шкоди навколишньому природному середовищу суд ухвалив стягнути з порушника суму шкоди в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підпал очерету в заказнику «Луга-Свинорийка» Леонід С. вчинив близько 16:30 28 березня минулого року біля села Дорогиничі Локачинської громади. Через масштабну пожежу, яка охопила 200 га, під загрозою опинилось селище Локачі та очисні споруди. Втім, рятувальникам та місцевим мешканцям вдалось зупинити поширення полум'я.

Додамо, що гідрологічний заказник «Луга-Свинорийка» отримав статус в 1993 році, налічує понад 800 га площі. На території налічують 400 видів рослин та сто видів тварин, є навіть види з Червоної книги.