Правоохоронці того ж дня розшукали і затримали 48-річного палія

Райсуд на Волині призначив рік іспитового терміну 48-річному чоловікові, який спричинив масштабну пожежу в заказнику неподалік селища Локачі. З невідомих причин Леонід С. підпалив сухий очерет, пожежа поширилась на 200 га. Палій підписав з прокурором угоду про визнання винуватості, відтак отримав несуворе покарання – рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку Локачинського райсуду, інцидент стався близько 16:30 28 березня минулого року біля села Дорогиничі Локачинської громади. Обвинувачений Леонід С., перебуваючи на території гідрологічного заказника місцевого значення «Луга-Свинорийка», вирішив підпалити очерет.

«Внаслідок [підпалу] на земельній ділянці площею 206,2 га, яка відноситься до території гідрологічного заказника місцевого значення «Луга-Свинорийка», відбулося випалювання та знищення сухої водно-болотної рослинності. Локачинській ОТГ заподіяні збитки в розмірі 113,4 тис. грн», – йдеться у вироку.

Про випадок того ж дня повідомляла Локачинська селищна рада. Через підпал загрозою масштабної пожежі було селище Локачі та очисні споруди. Втім, рятувальникам та місцевим мешканцям вдалось зупинити поширення полум'я.

Гідрологічний заказник отримав свій статус в 1993 році з метою збереження лучно-болотного масиву в середній та верхній течії річки Луга-Свинорийка

Того ж дня палія затримали. Зазначалось, що зловмисник при затриманні чинив опір правоохоронцям і навіть поранив одного з них ножем, але у вироку про це нічого не зазначено.

У лютому цього року обвинувачений Леонід С. підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Олександра Безпятко на засіданні 21 березня цю угоду затвердила. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 252 ККУ (умисне знищення об'єктів природно-заповідного фонду). Йому призначили рік обмеження волі, але від відбування покарання звільнили, призначивши один рік іспитового терміну.

За проведення інженерно-екологічної експертизи чоловік повинен заплатити майже 8 тис. грн. Додамо, що наразі вирок не набрав законної сили, але оскільки сторони уклали угоду про визнання винуватості, то, ймовірно, апеляцію подавати не будуть.

Додамо, що гідрологічний заказник «Луга-Свинорийка» отримав статус в 1993 році, налічує понад 800 га площі. На території налічують 400 видів рослин та сто видів тварин, є навіть види з Червоної книги.