Вранці в понеділок, 11 вересня, тернополяни знову почали відчувати сильний запах горіння

У Тернополі другу добу тліють залишки виробничих цехів заводу з виробництва пінополістиролу Penoboard, що на вулиці Микулинецькій. Пожежа сталася в ніч на неділю, 10 вересня. Внаслідок загоряння будівельних матеріалів у центральній частині Тернополя і на житловому масиві «Дружба» було зафіксовано перевищення норми вмісту токсичних речовин, проте станом на зараз показники перебувають в межах норми. Поліція перевіряє всі можливі причини загоряння, тим часом ZAXID.NET дізнався, що завод у 2019 році звели з порушеннями будівельних та пожежних норм, через останні з підприємством судилася ДСНС.

Вранці в понеділок, 11 вересня, тернополяни знову почали відчувати сильний запах горіння, а на території заводу, на південній околиці міста, побачили густий чорний дим: там знову виникнуло загоряння. У управлінні ДСНС Тернопільщини заявили, що рятувальники постійно чергують на підприємстві, адже там є залишки плит з пінополістиролу, які час від часу починають знову горіти.

«Рятувальники проводять розбір конструкцій та очищення місця пожежі. Також стежать, щоб не виникло знову загоряння. Оскільки під час пожежі була висока температура, то окремі залишки матеріалу можуть легко займатися, тліти та диміти», – зазначив ZAXID.NET речник Тернопільського ДСНС Сергій Данілін.

За даними поліції, площа заводу становить 13 тис. м2. Пожежа повністю знищила склад будівельних матеріалів, а саме пінопластових плит, на площі понад 10 тис. м2. Металеві конструкції двоповерхового приміщення зруйнувалися і запали всередину. Полум'я не зачепило виробничий цех. За фактом виникнення пожежі відкрили кримінальне провадження, повідомили в поліції Тернополя в понеділок, 11 вересня. Поліцейські перевіряють всі можливі причини загоряння.

Пожежа на заводі почалась у ніч з суботи на неділю. Фото Наталії Бурлаку

Жителі Тернополя обурилися через те, що міська влада надто пізно повідомила про пожежу та перевищення показників шкідливих речовин у повітрі. Пожежа розпочалася близько 3:00 ночі в неділю, 10 вересня, і лише під вечір людям рекомендували не виходити зайвий раз на вулицю і закрити вікна. після повторного займання 11 вересня спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели повторні заміри повітря і заявили, що показники в межах норми. Про це під час брифінгу повідомила заступниця генерального директора Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Юлія Кравчук.

Що відомо про завод Penoboard

Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, завод Penoboard належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Еліт Пласт», що належить, згідно з інформацією порталу Youcontrol, жителю Херсонщини та трьом громадянам Туреччини. Почали будувати його у 2019 році з грубими порушеннями: громадські слухання не проводилися, ДБН не виконувалися, зокрема, склад та виробниче приміщення збудували впритул до АЗС.

Вже менше ніж за рік підприємство відкрилося і почало працювати. Під час будівництва тернопільські активісти та місцеві жителі неодноразово виходили на протести проти розміщення заводу на вул. Микулинецькій, проте безрезультатно. У 2019 році активісти звернулися до відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради з проханням про позачергову перевірку на об’єкті, проте працівники ДАБК, які виїхали на територію, порушень не виявили.

Пікет біля заводу у 2019 році. Фото «Терміново»

Крім того, завод щонайменше рік працював без дозволів на шкідливі викиди в атмосферу. Ці документи підприємці безуспішно намагалися двічі отримати у 2019 році.

«Дозвіл на викид речовин підприємству все-таки видали під час третьої спроби – у 2020 році. Тоді був запроваджений карантин через коронавірус, і через це скасували процедуру публічних обговорень. Фірма їх і так не хотіла проводити, бо люди б однозначно не дозволили, щоб в них поблизу відкрили таке небезпечне виробництво», – розповіла ZAXID.NET тернопільська активістка Юлія Мамчак.

Наразі в підприємства є чималий податковий борг і відкриті кримінальні та адміністративні судові справи. Одна із них – позов ДСНС Тернопільщини через порушення пожежних норм. Під час перевірки рятувальники виявили 29 порушень, зокрема відсутність спеціальних перегородок між виробничими приміщеннями та складськими, другого пожежного аварійного виходу з другого поверху, відсутність пожежної сигналізації, автоматичної системи пожежогасіння та захисту від попадання блискавки, датчиків виявлення диму та полум'я. У результаті позов ДСНС суд задовольнив, а апеляційну скаргу «ВКФ «Еліт Пласт» залишив без задоволення.

ZAXID.NET спробував дізнатися позицію власників згорілого заводу, зателефонував за номером, вказаним при реєстрації юридичної особи, однак виявилося, що такого абонемента взагалі не існує. Також редакція очікує коментар від Державної екологічної інспекції Тернопільщини, фахівці якої і надавали дозволи на викиди забруднюючи речовин у повітря. У поліції ZAXID.NET зазначили, що поки що невідомо, чи буде окреме розслідування через порушеннями у роботі заводу.