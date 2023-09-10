Пожежа розгорялася на площі 13 тис. м²

У ніч на неділю, 10 вересня, у Тернополі на заводі будівельних матеріалів Penoboard сталась масштабна пожежа на понад 10 тис. м². Внаслідок загоряння будівельних матеріалів у центральній частині Тернополя зафіксовано перевищення норми вмісту токсичних речовин, повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Внаслідок пожежі, яка сталась приблизно о 3:00 на вул. Микулинецькій, було значно забруднене повітря міста. Зокрема, йдеться про завод будматеріалів Penoboard, центр Тернополя та масив «Дружба».

Аналізи проб повітря по вул. Шпитальній, Грушевського, Над Ставом та Волинській засвідчили такі перевищення норми вмісту фенолу – у 25 разів на деяких ділянках (0,018-0,25 мг/м³ при нормі 0,01 мг/м³) та формальдегіду – у понад 15 разів на окремих ділянках (0,035 - 0,56 мг/м³ при нормі 0,035 мг/м³). По вул. Чернівецькій, Торговиці, Гетьмана Мазепи, Карпенка вміст фенолу перевищував норму у 33 рази, а формальдегіду – у майже 20 разів.

«Мешканцям центральної частини міста та масиву "Дружба" обмежити перебування на свіжому повітрі, щільно закрити вікна та кватирки. Очікувати додаткової інформації про зняття обмежень», – повідомили у прес-службі Тернопільського ОЦКПХ МОЗ.

Зазначимо, на території будівлі заводу будматеріалів горів пінопласт. Пожежу не могли загасити майже 12 годин. В результаті загоряння на одноповерховій будівлі площею 13 тис. м² вдалося ліквідувати о 14:56.

На місце події було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні брали участь 50 рятувальників та 15 одиниць техніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.