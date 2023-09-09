Вогонь гасили понад годину

У п’ятницю, 8 вересня, в селі Бісковичі Самбірського району сталась пожежа в одній з господарських будівель фермерського господарства. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про займання надійшло о 12:52. До місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Самбора, Старого Самбора, Мостисьок та Дрогобича, а також вогнеборці місцевих пожежних команд села Воютичі та села Воля Баранецька.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику дах будівлі був частково охоплений вогнем. О 13:50 пожежу локалізовано та о 14:06. Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 600 кв.м. Пожежники врятували від вогню три сусідні будівлі. До ліквідації пожежі залучили 33 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.

Сусідні приміщення вдалося врятувати