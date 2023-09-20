Загоряння почалося о 4:00 ранку

У Тернополі знову виникла пожежа на заводі з виготовлення пінопласту, що на вул. Микулинецькій. Загоряння трапилося близько 4 ранку 20 вересня. Під час гасіння вогню рятувальники виявили кисневі балони, які могли вибухнути будь-якої миті.

Про нову пожежу на території заводу, який горів 10 вересня, в «Службу порятунку» повідомили о 04:26 ранку. На місце відправили два відділення частини спеціальної пожежної техніки. Рятувальники встановили, що горять залишки сировини для виготовлення пінополістирольних плит.

«Площа пожежі склала 400 метрів квадратних. Горіли сировина та залишки будматеріалів», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 20 вересня.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на прилеглі споруди та території. Також пожежники поруч з вогнем виявили 3 кисневі балони, які могли вибухнути.

Рятувальники вважають, що кисневі балони принесли на підприємство для проведення зварювальних робіт, але знову ж таки правила пожежної безпеки робітникам ніхто не пояснив. Пожежники о 05:00 локалізували вогонь на площі 250 квадратних метрів, і вже о 05:06 пожежу було повністю ліквідовано. На цей момент рятувальники проливають водою місце пожежі, щоб запобігти новим загорянням. У процесі ліквідації залучили 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

Додамо, що вперше пожежа на заводі Penoboard сталась вночі 10 вересня. Площа загоряння становила 10 тис. м². Горів пінопласт та сировина для його виготовлення. Внаслідок загоряння у Тернополі зафіксували перевищення норми вмісту токсичних речовин в 30 разів. Через день, 11 вересня, на території складів трапилося повторне загоряння. ZAXID.NET з'ясував, що управління ДСНС двічі судилося з підприємство за порушення правил пожежної безпеки.