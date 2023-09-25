У Верховинському районі Івано-Франківської області увечері, 25 вересня, виникла масштабна пожежа у відпочинковому комплексі «Сяйво Карпат». На момент загоряння в приміщеннях перебувало 160 людей, з яких 148 – це діти, які приїхали у Карпати на відпочинок. Рятувальники евакуювали усіх у безпечне місце. Пожежу комплексу продовжують ліквідовувати.

Про загоряння у відпочинковому комплексі в селі Красноїлля, що за 19 км від Верховини, в рятувальну службу та в поліцію повідомили о 18:28 25 вересня. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та групи швидкого реагування поліції.

«На місці події працюють рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати. Працівники поліції та ДСНС з приміщення будівлі евакуювали 160 людей, з них 148 дітей та 12 осіб персоналу. Ніхто з відпочивальників не постраждав», – повідомили в поліції Прикарпаття увечері 25 вересня

Дітей переведено до іншого санаторію, з ними працюють психологи та ювенальні поліцейські. Наразі відомо, що вогонь охопив практично усі будівлі відпочинкового комплексу.

«На момент прибуття вогнеборців ДПРЧ-12 смт Верховина, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 750 м2. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню», – повідомили в ДСНС Прикарпаття.

Відео Івана Денисюка

Правоохоронці за фактом пожежі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють причини загоряння.

Як інформує місцевий сайт новин «Курс», відпочинковий комплекс належить родині колишнього голови Верховинської районної ради Івана Шкіндюка.

У липні 2017 року із відпочинкового комплексу «Сяйво Карпат» унаслідок харчового отруєння було госпіталізовано 34 людини.