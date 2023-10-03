На Прикарпатті згорів відпочинковий комплекс, в якому проживали діти

Останню позапланову перевірку в дитячо-оздоровчому відпочинковому таборі «Сонячні Карпати» в Красноїллі на Івано-Франківщині, в якому 25 вересня сталася пожежа, працівники ДСНС проводили 24-25 січня 2023 року. Під час перевірки рятувальники виявили низку порушень правил пожежної безпеки у закладі, пише «Суспільне» з посиланням на керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимира Чернецького.

Як йдеться у відповіді на запит журналістів, 25 січня 2023 року керівнику закладу Святославу Шкіндюку було вручено акт позапланової перевірки закладу у якому було зафіксовано наступні порушення:

територію та приміщення не забезпечили відповідними знаками безпеки;

відсутнє освітлення зовнішніх пожежних драбин;

відсутня огорожа на покрівлі будівлі відпочинкового комплексу;

приміщення закладу не було обладнане системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

розетка, яка експлуатувалася в кінозалі, змонтована на горюче оздоблення стелі;

світильник, який експлуатувався в приміщенні кухні, був підвішений безпосередньо на струмопровід;

заклад не був обладнаний блискавкою-захистом;

лінії живлення до кожного побутового кондиціонера не були забезпечені автономним пристроєм електричного захисту, незалежно від наявності захисту на загальній лінії, що живить групу кондиціонерів;

був відсутній внутрішній протипожежний водогін з пожежними кран-комплектами відпочинкового комплексу;

приміщення кухні не було обладнане системою локального пожежогасіння.

Повторну позапланову перевірку працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій не проводили, оскільки в умовах воєнного стану діє мораторій. Святослав Шкіндюк є сином колишнього голови Верховинської районної ради Івана Шкіндюка.

Своєю чергою, спеціалісти Держпродспоживслужби після перевірки табору 1 липня 2022 року надали рекомендації пройти періодичний медичний огляд, промаркувати прибиральний інвентар та впорядкувати його зберігання.

Як розповіли у Держпродспоживслужбі в Івано-Франківській області на запит журналістів, з 2022 року дитячо-оздоровчий відпочинковий табір «Сонячні Карпати» за адресою: присілок Долина, 10, село Красноїлля, Верховинського району внесли в Державний реєстр закладів оздоровлення та відпочинку дітей. До того часу за цією адресою працював відпочинковий комплекс «Сяйво Карпат», в якому у 2017 році отруїлися іноземні туристи.

Як інформував ZAXID.NET, 25 вересня 2023 року в селі Красноїлля Верховинського району горів дитячий табір «Сонячні Карпати». На момент пожежі у відпочинковому закладі проживали 148 дітей із Києва та 18 працівників закладу. Коли зайнялася одна з дерев'яних будівель дитячого табору, персонал евакуював усіх дітей та поселив їх в інший санаторій.