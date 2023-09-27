68-річний мешканець Мукачева загинув внаслідок пожежі на даху багатоповерхівки
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Правоохоронці наразі встановлюють причину виникнення пожежі
На Закарпатті внаслідок пожежі загинув 68-річний чоловік. Інцидент трапився у Мукачеві. Про це у середу, 27 вересня, повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.
Пізно ввечері у вівторок, 26 вересня, мешканці однієї з п’ятиповерхівок на вул. Великогірній повідомили про задимлення у надбудові на даху. Рятувальники, що прибули на місце, за годину ліквідували загорання на площі 6 м2.
У надбудові вони виявили тіло 68-річного чоловіка – власника квартири на п’ятому поверсі. Правоохоронці наразі встановлюють причину виникнення пожежі й суму завданих збитків.
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