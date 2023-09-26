В Чернівцях під час пожежі згоріли п'ять хлібних фургонів підприємства «Агробізнес». Загоряння трапилося в одному із приватних гаражів на околиці міста. Пожежники швидко ліквідували вогонь, однак вантажний транспорт сильно пошкоджений.

Пожежа автомобілів сталася увечері 25 вересня на вулиці Череповецькій. Вогонь та дим з гаражного приміщення помітили сусіди та викликали рятувальників.

«Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що всередині гаража знаходиться всього 5 автомобілів. Внаслідок пожежі згоріло авто, в якому виникло загоряння, вогонь пошкодив ще 4 інші автомобілі в гаражі», – повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 26 вересня.

Загалом пожежа охопила приміщення на площі понад 40 м кв. Завдяки злагодженим діям рятувальників, вдалося врятувати від вогню гараж.

Слідчо-оперативна група поліції за фактом пожежі порушила кримінальне провадження. Однак за попередніми висновками фахівців, до загоряння призвело коротке замкнення в моторі одного з хлібних фургонів. Експерти також встановлюють збитки завданні вогнем.