Чоловік влаштував підпад неподалік каплиці

На Буковині 44-річний чоловік виніс з церковної каплички рушники, свічки, підсвічники та спалив їх неподалік. Інцидент трапився в неділю, 24 вересня, близько 11 години. Про підпал повідомив директор коледжу, на території якого і встановлена каплиця. Правоохоронці розшукали палія, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Каплиця розташована на території місецвого коледжу

Підпал речей з церковної каплички трапився в місті Вашківці, повідомила ZAXID.NET речниця управління нацполіції області Кароліна Маришева. «Релігійна споруда стоїть на території місцевого коледжу. Об 11:00 до правоохоронці зателефонував керівник навчального закладу і розповів, що невідомий виніс все майно з каплиці і спалив його поруч. Палій не чіпав тільки ікони та хрести», – додала Кароліна Маришева.

Поліцейські затримали підозрюваного через дві години. Ним виявився 44-річний місцевий житель. Чоловік не заперечував, що саме він скоїв підпал, проте пояснити, для чого він це зробив, не зміг. Загалом чоловік спалив 5 вишитих рушників, 2 хустини, 2 підсвічника, свічки та штучні квіти.

Палієм виявився 44-річний місцевий чоловік

«Працівникам поліції підозрюваний сказав, що він на території району скоїв ще кілька таких підпалів в каплицях. Зараз поліцейські перевіряють його свідчення. Чоловіку буде назначено судово-психологічну експертизу», – розповіла Кароліна Маришева.

Слідчі поліції за фактом підпалу розпочали кримінальне провадження ч. 2 статті 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.