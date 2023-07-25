Поліція затримала трьох причетних до нападу на родину підприємців

На Волині поліція затримала трьох зловмисників, які підпалили будинок підприємців у Ковелі. Попередньо встановлено, що нападники вчинили пожежу, аби помститись родині через їхнього родича. За два тижні вони скоїли новий злочин: закинули на подвір'я цього ж будинку гранату. Після цього зловмисників затримали правоохоронці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, підпал будинку в Ковелі зловмисники влаштували ще 12 липня. Правоохоронці під час огляду знайшли записку про те, що будинок підпалили начебто через родича родини, аби помститись.

«З'ясувалось, що члени сім'ї не мають відношення до вказаної в записці особи. Та зловмисники вирішили навпаки і таким чином намагались помститись нібито родичам свого недруга. На щастя, через підпал ніхто не постраждав», – повідомляє поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). Згодом правоохоронці встановили причетних до злочину чоловіків: ними виявились мешканці міста Фастів на Київщині.

Однак, поки правоохоронці встановлювали їхнє місцеперебування, зловмисники скоїли новий напад: у ніч на 25 липня кинули гранату на подвір'я цієї ж родини. Внаслідок вибуху було пошоджено фасад будинку та паркан. Вже після цього зловмисників затримали.

«Оперативники волинської поліції за гарячими слідами одразу затримали двох фігурантів та помістили їх в ізолятор, в порядку ст. 208 КПК України. Сьогодні вдень у Київській області співробітники УКР затримали і третього зловмисника, який може бути причетним до підпалу будинку двома тижнями раніше», – зазначають у поліції.

Наразі правоохоронці детально з'ясовують мотиви вчинення злочину.