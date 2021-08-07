Жінку затримали під час передачі підставному кілеру частини оплати

На Волині викрили жінку, яка замовила вбивство свого колишнього чоловіка. Кілеру вона пообіцяла заплатити 10 тисяч гривень. Правоохоронці провели імітацію вбивства і затримали замовницю під час передачі підставному кілеру частини оплати нібито за виконану роботу. Жінці готуються вручити підозру, за скоєне їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж навіть довічне ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратура області у суботу, 7 серпня, замовне вбивство намагалася організувати жителька одного з сіл Ковельського району. За виконану роботу вона обіцяла заплатити кілеру 10 тисяч гривень. Правоохоронцям вдалось отримати інформацію про організацію злочину до того, як він стався.

«Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про вручення жінки підозри в організації замаху на вбивство, вчиненого на замовлення (ч.2 статті 115). Санкція стаття передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років, або ж довічне ув'язнення.