Пожежа сталася вночі у селі Дережичі

Уночі на середу, 13 грудня, у селі Дережичі біля Дрогобича на Львівщині згорів дерев’яний дачний будинок. На місці пожежі знайшли тіло 54-річного чоловіка.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, пожежа в будинку на території дачного кооперативу в селі Дережичі сталася близько 2:00 ночі. На момент прибуття пожежників до місця виклику будівля була повністю охоплена вогнем. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 54-річного чоловіка.

Пожежу гасили близько години часу. У результаті дачний будинок згорів повністю.