На момент прибуття вогнеборців до місця виклику будинок був повністю охоплений вогнем

У неділю, 10 грудня, в селі Ваньовичі Самбірського району Львівщини під час пожежі загинув чоловік. Займання виникло в дерев’яному одноповерховому житловому будинку, критому бляхою. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику будинок був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили в палаючому будинку загиблого чоловіка. Ним виявився син власниці будинку, 68-річний чоловік.

Вогонь знищив будинок повністю. Працівникам ДСНС Львівщини вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню два поруч розташовані житлові будинки. До ліквідації пожежі залучали сім рятувальниів та дві одиниці спецтехніки.