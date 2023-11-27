У Львові під час гасіння пожежі у підвалі рятувальники виявили тіло чоловіка
Суспільство — Зоряна Казмірук, 0 0
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Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору
У Львові під час гасіння пожежі в підвалі житлового будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.
27 листопада, о 00:09, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Федьковича. Займання сталося в підвалі триповерхового житлового будинку.
Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час огляду задимленого підвалу рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. До ліквідації пожежі залучали вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
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