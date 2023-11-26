Рятувальники добирались до квартири за допомогою пожежної драбини

У неділю, 26 листопада, у Львові виникла пожежа у квартирі житлового будинку на вул. Петлюри. Там загинули 36-річний чоловік та 6-річна дитина.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, виклик до рятувальників надійшов о 14:57. Займання виникло у квартирі на четвертому поверсі 9-поверхівки. Рятувальники загасили вогонь о 15:48.

«На момент прибуття вогнеборців до місця події з вікна квартири вибивався густий чорний дим. Під час розвідки задимленої квартири вогнеборці виявили двох загиблих – чоловіка 1987 року народження та дитину 2017 року народження», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Також надзвичайники за допомогою пожежної драбини врятували із задимлених помешкань шістьох мешканців та ще 20 людей вивели на свіже повітря.

Внаслідок пожежі вигоріли речі домашнього вжитку на площі 20 м2, вогонь пошкодив стіни і стелю на площі 35 м2. Гасити пожежу виїжджали 25 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

За інформацією заступниці міського голови Львова з питань ЖКГ Ірини Маруняк, електроенергія та газопостачання в будинку є, окрім квартири, де сталася пожежа. Площа знищеної квартири – 35 м2, пожежі охопила її майже повністю (30 м2). Причини пожежі встановлять фахівці.