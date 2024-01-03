Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця районного ТЦК та СП через безпідставне виключення з військового обліку офіцера запасу. Йому призначили 2465 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Золочівського районного ТЦК та СП, майор Володимир В. у жовтні 2022 року поставив відмітки про виключення з військового обліку у військовому квитку офіцера запасу та подав документи на затвердження своєму керівнику.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно, що призвело до безпідставного виключення офіцера запасу з військового обліку з правом виїхати за кордон.

На судове засідання майор не прийшов та подав заяву, у якій визнав свою вину у вчиненні адмінправопорушення.

Справу розглянув суддя Володимир Сивак, який дослідив усі матеріали справи та оштрафував посадовця РТЦК на 2465 грн, зобов’язавши сплатити 537 грн судового збору.

Нагадаємо, що нещодавно суд призначив три роки тюрми мешканцю Львівщини, який не прийшов у військкомат та відмовився воювати.