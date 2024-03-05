Для зведення нового будинку у лісовій зоні зрізали вже 111 дерев

Управління екології Львівської міської ради обстежило ділянку будівельного майданчика на вул. Лікарській, 12 у Брюховичах, де у понеділок виявили незаконну вирубку дерев. За підрахунками чиновників, там зрізали 69 дерев. Сума завданих збитків – 24,4 тис. грн. Це вже третій зафіксований факт самовільного розчищення території, загальна кількість знищених дерев – 109.

Серед вирубаних цього разу дерев – липа, клен, сосна, верба, дуб і граб. Більшість з них були молодими, хоча деякі стовбури сягали майже півметра діаметром.

«Вчора на місці працював поліцейський офіцер громади та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. В їхній компетенції вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення», – повідомили в департаменті міської агломерації ЛМР.

Комісія Адміністративно-технічного управління та управління екології і природних ресурсів ЛМР визначила точну кількість самовільно зрізаних дерев та завдану громаді шкоду. У департаменті містобудування додали, що забудовник спробував видати зрізані дерева за самосів, але в управлінні екології наголосили: діаметр самосіву, на який не треба брати дозвіл, – до 5 см. Натомість діаметр самовільно зрізаних 69 дерев – від 7 см і більше.

Кількість зрізаних дерев на вул. Лікарській, 12 у Брюховичах (фото ЛМР)

Кількість зрізаних дерев на вул. Лікарській, 12 у Брюховичах (фото ЛМР)

Зазначимо, це вже третій акт про незаконно зрубані дерева, який міськрада склала за цією адресою. На вулиці Лікарській, 12 у Брюховичах ТзОВ «Інтерміськбуд» нещодавно розпочало будівельні роботи. Дозволи на будівництво вони мають, з міськрадою погодили зрізування двох дерев, за що сплатили 15 тис. грн компенсації. Однак згодом там виявили 37 незаконно вирубаних дерев. 2 лютого на директора ТзОВ «Інтерміськбуд» Олега Андрушківа склали протокол за адміністративне порушення, в якому завдані збитки оцінили у 191 тис. грн.

Згодом 28 лютого на будмайданчику виявили три великі зрізані дуби діаметром стовбура 87, 94, 102 см, шкоду оцінили у 21700 грн. І 5 березня забудовник отримав третій акт, за яким збитки сягнули 24,4 тис. грн.

Нагадаємо, на ділянці землі комунальної власності Львова у Брюховичах зводять ЖК «Під зорями». Ділянку орендує ТзОВ «Інтерміськбуд», а забудовує девелоперська компанія «Квітка. Майстерня будинків», яка входить у Холдинг емоцій «!FEST».