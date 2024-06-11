«Львівська політехніка» планує збудувати житловий будинок на вул. Джона Леннона

Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міськради відмовив НУ «Львівська політехніка» у видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво житлової багатоповерхівки на вул. Леннона. Університет планує збудувати будинок коштом інвестора та продавати квартири працівникам зі знижкою.

Йдеться про забудову земельної ділянки площею 0,14 га на вул. Джона Леннона, яку у 2014 році депутати Львівської міськради передали університету під будівництво житла для працівників політехніки. Однак тоді Міністерство освіти заборонило університету будувати на вул. Джона Леннона житло, оскільки виш може займатися будівництвом лише гуртожитків чи службового житла.

У 2021 році університет повідомляв, що знайшов інвестора під будівництво, за угодою з яким планували збудувати 9-поверховий житловий будинок на 72 квартири за рахунок забудовника. При цьому, працівникам пропонували купити помешкання по 600 доларів за метр квадратний. Поруч із будинком планували облаштувати паркінг на 15 автомобілів. Інвестором тоді обрали девелоперську компанію EuroCity Development.

Як вказано в наказі департаменту архітектури, 15 травня 2024 року НУ «Львівська політехніка» звернувся до міськради за містобудівними умовами і обмеженнями на будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованою комерцією та підземним паркінгом. 28 травня департамент видав наказ про відмову в МУО через невідповідність зонінгу. Ділянка, в межах якої планували будівництво, розташована в зоні Ж-4 – багатоповерхової житлової забудови, що дозволяє забудову не більше 27%, тоді як університет планував забудувати ділянку на 56%.